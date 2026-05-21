Beşiktaş'ın iki yıldızı Bodrum'da yedi içti: Hesabı ödemeden kaçtı

Beşiktaş basketbol takımının iki oyuncusu Jonah Mathews ile Devon Dotson, sevgilileri ile birlikte gittikleri Bodrum tatilinden hesabı ödemeden ayrıldı.

Beşiktaş GAIN takımının formasını giyen iki basketbolcu Jonah Mathews ile Devon Dotson, geçen hafta tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Yıldız basketbolcuların yanında sevgilileri Allie Perry ile Hayley Collimore da vardı.

Bodrum'un en şık otellerinden birinde konaklayan dörtlü, son gün ise koyları gezmek için bir yat kiraladı.

18 BİN LİRALIK HESABI ÖDEMEDEN GİTTİLER

Sabah'ın haberine göre, birlikte Cennet Koyu'na giden ekip, en pahalısından üç şişe içki sipariş etti. Sipariş, marketin teknesi tarafından yata getirdi.

Mathews ile Dotson, 18 bin lira tutan hesabı tekneden inerken markete ödeyecekleri sözünü verdi. Fakat aradan bir hafta geçmesine ve defalarca aranmalarına rağmen ikili hala ödeme yapmadı.

