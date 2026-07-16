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Halk TV Magazin Bertuğ Yıldırım yeni doğan oğlunun fotoğrafını paylaştı: Adı da dikkat çekti

Bertuğ Yıldırım yeni doğan oğlunun fotoğrafını paylaştı: Adı da dikkat çekti

Futbolcu Bertuğ Yıldırım ile Portekizli model eşi Oriana Correia Gomes, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çift, yeni doğan oğullarıyla ilk kareyi paylaşırken, "Fernando Savaş" adını vermeleri sosyal medyada gündem oldu.

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Bertuğ Yıldırım yeni doğan oğlunun fotoğrafını paylaştı: Adı da dikkat çekti - Fotoğraf: 1
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Başakşehir'de forma giyen futbolcu Bertuğ Yıldırım ile Portekizli model eşi Oriana Correia Gomes'ten sevindiren haber geldi. İlk bebekleri "Fernando Savaş"ı kucaklarına alan çift, mutluluklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bertuğ Yıldırım yeni doğan oğlunun fotoğrafını paylaştı: Adı da dikkat çekti - Fotoğraf: 2
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Miss Universe Spain yarışmasında finale kalmasıyla adını duyuran Portekizli model Oriana Correia Gomes ile Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz aylarda sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Bertuğ Yıldırım yeni doğan oğlunun fotoğrafını paylaştı: Adı da dikkat çekti - Fotoğraf: 3
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Evliliklerinin ardından bebek beklediklerini duyuran milli futbolcu, "Bazen en büyük mutluluklar, en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir." sözleriyle müjdeli haberi açıklamıştı.

Bertuğ Yıldırım yeni doğan oğlunun fotoğrafını paylaştı: Adı da dikkat çekti - Fotoğraf: 4
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Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden çiftin erkek bebekleri dünyaya geldi. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes, minik oğullarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Bertuğ Yıldırım yeni doğan oğlunun fotoğrafını paylaştı: Adı da dikkat çekti - Fotoğraf: 5
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Çiftin oğullarına verdiği "Fernando Savaş" ismi ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bertuğ Yıldırım yeni doğan oğlunun fotoğrafını paylaştı: Adı da dikkat çekti - Fotoğraf: 6
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"Fernando" isminin "cesur" ve "yiğit" anlamları taşıdığı belirtildi.

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