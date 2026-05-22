Mart ayında evlenen Portekizli model Oriana Correia Gomis ile ünlü futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım bebek beklediklerini duyurdu.

Başakşehir forması giyen Yıldırım, baba olacağını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla açıkladı. Ünlü futbolcu mutluluğunu, "Bazen en büyük mutluluklar, en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir" sözleriyle takipçileriyle paylaştı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan çift, geçtiğimiz nisan ayında çıkan ayrılık söylentileriyle gündeme gelmişti. Bertuğ Yıldırım’ın nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması, “Evliliklerinde kriz mi var?” sorularını beraberinde getirmişti.

Hakkındaki iddiaların ardından eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan futbolcu, iddiaları yalanlamıştı.