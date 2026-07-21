Berfu Yenenler'den sevenlerini üzen acı haber: Bebeğini kaybetti

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Paylaşımında, "Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olaylardan habersiz ve keyifleri yerinde. En kısa zamanda daha güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden buluşuruz. Desteğiniz bizim için çok kıymetli" sözlerine yer verdi.

Berfu Yenenler'in açıklamasının ardından çok sayıda takipçisi ve ünlü isim, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun ve destek mesajları paylaşarak çifte moral verdi.