Berfu Yenenler'den sevenlerini üzen acı haber: Bebeğini kaybetti
Bir süredir gözlerden uzak kalan Berfu Yenenler, sessizliğinin nedenini paylaştı. Üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıklayan Yenenler, zorlu geçen 12 haftalık sürecin ardından hamileliğinin sonlandığını duyurarak takipçilerini üzdü.
Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitle tarafından takip edilen Berfu Yenenler, uzun süredir devam eden sessizliğinin nedenini yaptığı açıklamayla duyurdu. Eşi Eser Yenenler ile birlikte iki çocuk sahibi olan Yenenler, üçüncü bebeğini beklediğini ancak hamileliğinin 12'nci haftasında sona erdiğini açıkladı.
2019 yılında evlenen Eser ve Berfu Yenenler çifti, Kuzey ve Mete adını verdikleri iki oğullarının ardından yeniden anne-baba olmaya hazırlanıyordu. Son dönemde kamuoyundan uzak kalmaları dikkat çekerken, Berfu Yenenler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşadıkları zorlu süreci ilk kez paylaştı.
Yanlış bilgilerin ve izinsiz yapılan haberlerin önüne geçmek amacıyla açıklama yaptığını belirten Yenenler, hamile olduğunu doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Hamileydim fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla mücadele ettiğimiz 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu."
Sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Berfu Yenenler, yaşadığı kayba rağmen kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Aile olarak bu süreci atlatmaya çalıştıklarını belirten Yenenler, çocuklarının yaşananlardan haberdar olmadığını ifade etti.
Paylaşımında, "Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olaylardan habersiz ve keyifleri yerinde. En kısa zamanda daha güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden buluşuruz. Desteğiniz bizim için çok kıymetli" sözlerine yer verdi.
Berfu Yenenler'in açıklamasının ardından çok sayıda takipçisi ve ünlü isim, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun ve destek mesajları paylaşarak çifte moral verdi.