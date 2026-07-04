"Ben Kerem Bürsin" diyen Nijeryalıya aşık olan Rus kadın 1.8 milyon lira kaptırdı

Rusya'da yaşayan ve Türk dizilerinin hayranı olan bir kadın, kendisini ünlü oyuncu Kerem Bürsin olarak tanıtan Nijeryalı bir internet dolandırıcısının ağına düştü. Aylar boyunca sahte bir ilişki yaşadığı kişiye inanan kadın, yaklaşık 1,8 milyon TL dolandırıldı.

Moskova'da bir kütüphanede çalışan ve Türk dizilerini yakından takip eden kadın, 2024 yılında popüler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisine ulaşan bir kişiyle iletişim kurdu. Kendisini "Kerem Bürsin" olarak tanıtan şüpheli, gönderdiği sahte fotoğraf ve videolarla güven kazanmayı başardı.

İnternet üzerinden başlayan yazışmalar kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Kadın, uzun süre karşısındaki kişinin gerçekten ünlü oyuncu olduğuna inandı.

"İSTANBUL'DAN KONTEYNER GÖNDERİYORUM" YALANI

Sabah'ın haberine göre, dolandırıcı, İstanbul'dan Moskova'ya içinde çok değerli kişisel eşyalarının bulunduğu bir konteyner göndereceğini öne sürdü. Gümrük işlemleri, nakliye masrafları ve çeşitli resmi prosedürleri gerekçe göstererek acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen şüpheli, mağdurdan maddi destek istedi.

1,8 MİLYON LİRA GÖNDERDİ

Kadın, dolandırıcının hesabına toplamda yaklaşık 1,8 milyon lira gönderdi. Ancak para transferlerinin ardından kendisini Kerem Bürsin olarak tanıtan kişi tüm iletişimi kesince mağdur, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

GERÇEK KİMLİĞİ SORUŞTURMAYLA ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturmada, şüphelinin Nijerya uyruklu profesyonel bir internet dolandırıcısı olduğu belirlendi.

Rusya'da büyük yankı uyandıran davada mahkeme, sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mağdurun zararının karşılanması amacıyla 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödemesine hükmedildi.