Ben Affleck'in evinde hayatını kaybetmişti! Annesinin ölüm nedeni belli oldu
Ben Affleck'in evinde 2 Haziran'da yaşamını yitiren 83 yaşındaki annesi Chris Anne'in ölüm nedeni açıklandı.
Hollywood'un ünlü oyuncularından Ben Affleck ve Casey Affleck'in annesi Chris Anne'in ölüm nedenine ilişkin detaylar netleşti. Geçtiğimiz ay Ben Affleck'in evinde yaşamını yitiren 83 yaşındaki Chris Anne'in, kalp ve solunum durması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
2 Haziran'da yaşamını yitiren Chris Anne'in, o sırada oğlu Ben Affleck'in evinde misafir olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde uykusunda hayatını kaybeden Chris Anne'in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.
Yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin kalp ve solunum durması olduğu, birkaç aydır tedavi gördüğü pankreas kanserinin de ölümünde etkili olduğu belirtildi.
Chris Anne'e Aralık 2025'te pankreas kanseri teşhisi konulmuş ve doktorlar yaklaşık altı aylık ömür öngörmüştü. Ailesiyle vakit geçirmeye devam eden Chris Anne'in en büyük dileği ise torununun lise mezuniyetini görebilmekti.
Ailenin paylaştığı ölüm ilanında, Chris Anne'in bu isteğini yerine getirdiği belirtildi. Torununun 31 Mayıs 2026'daki mezuniyet törenine katılan Chris Anne'in, bu mutlu günü ailesiyle birlikte yaşadığı, yalnızca iki gün sonra ise uykusunda yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Harvard Üniversitesi mezunu olan Chris Anne, 2008 yılında emekli olana kadar 30 yılı aşkın süre devlet okullarında öğretmenlik yaptı. Ben Affleck ve Casey Affleck ise Chris Anne ile eski eşi Timothy Affleck'in evliliğinden dünyaya geldi.
Hem yaşamı boyunca eğitime yaptığı katkılar hem de ailesine olan bağlılığıyla tanınan Chris Anne'in vefatı, yakın çevresi tarafından derin üzüntüyle karşılandı.