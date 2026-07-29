Ben Affleck'in evinde hayatını kaybetmişti! Annesinin ölüm nedeni belli oldu

2 6

2 Haziran'da yaşamını yitiren Chris Anne'in, o sırada oğlu Ben Affleck'in evinde misafir olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde uykusunda hayatını kaybeden Chris Anne'in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin kalp ve solunum durması olduğu, birkaç aydır tedavi gördüğü pankreas kanserinin de ölümünde etkili olduğu belirtildi.