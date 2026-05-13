Halk TV Magazin Bayhan için karar verildi: Acun Ilıcalı'dan acil durum açıklaması!

Survivor 2026'da günlerdir hastanede tedavi gören Bayhan'ın yarışmaya devam edip edemeyeceği netleşti. Acun Ilıcalı'nın düzenlediği acil durum konseyinde ünlü şarkıcı için alınan karar açıklandı.

Survivor 2026'da geçtiğimiz günlerde parkurda yaşanan kaza sonucu Bayhan, kanlar içinde kalmıştı. Hastaneye kaldırılan Bayhan’ın aşırı kan kaybı yaşadığı öğrenilirken, gözlem altında tutulmasına karar verilmişti.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Bayhan'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği dün akşam gerçekleşen acil durum konseyinde belli oldu.

Bayhan hakkında verilen kararı açıklayan Acun Ilıcalı, mevcut sağlık durumunun Survivor’ın şartlarına uygun olmadığını söyleyerek, ünlü şarkıcının yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.

"BÖYLE BİR ŞEYİ RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ"

İstanbul'daki doktorlarla toplantılar yaptığını belirten Ilıcalı, "Bir operasyon daha geçirme ihtimalin var. Oyun alanına çıkarsan burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz" dedi.

Yarışmaya devam edemeyeceği ortaya çıkan Bayhan, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak adadan ayrıldı. Böylece Bayhan'ın Survivor macerası noktalanmış oldu.

