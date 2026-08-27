Barış Falay o rol uğruna sağlığından oldu! 'Fizik tedavi görmek zorunda kaldım'
Ünlü oyuncu Barış Falay bir rolü uğruna sağlığından olduğunu açıklayarak, "Fizik tedavi görmek zorunda kaldım" dedi.
“Ezel”, “Medcezir” ve son olarak "Kuruluş Orhan" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Falay, oyunculuk kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, canlandırdığı karakterler arasında kendisini fiziksel olarak en çok zorlayan rolü anlattı.
2009-2011 yılları arasında yayınlanan “Ezel” dizisinde Kerpeten Ali karakterine hayat veren Falay, dizide çok sayıda aksiyon sahnesinde rol aldığını hatırlattı.
Ancak ünlü oyuncu, aksiyon dolu sahnelere rağmen bu çekimlerde fiziksel açıdan ciddi bir zorluk yaşamadığını söyledi.
Artsy programında konuşan Falay, kendisini en çok zorlayan rolün aksiyon sahneleriyle değil, fiziksel olarak uzun süre aynı duruşu korumasını gerektiren bir karakter olduğunu ifade etti.
Ünlü oyuncu, yaklaşık iki sezon boyunca kendi yaşından daha büyük bir karakteri canlandırırken bedeninin ciddi şekilde yıprandığını anlattı.
Barış Falay, 2024 yılında final yapan “Ömer” dizisindeki Reşat karakterinin kendisini fiziksel olarak çok zorladığını açıkladı.
Reşat karakterine uygun bir görünüm vermek için kamera karşısında uzun süre boynu önde ve beli bükülmüş şekilde durduğunu belirten Falay, bu durumun zamanla vücudunda sorunlara yol açtığını söyledi.
Falay, haftanın 5-6 günü, bazı günlerde ise 12-14 saat boyunca aynı fiziksel duruşu korumak zorunda kaldığını ifade etti.
Ünlü oyuncu, bu çalışma düzeninin zaman içinde duruş problemlerine neden olduğunu belirterek yaşadığı süreci şöyle anlattı:
“Ömer'deki ‘Reşat’ karakteri fiziksel olarak bende ciddi bir yorgunluk yarattı. O iki sene belli bir yaşın üzerinde oynamak bir duruş gerektiriyor çünkü. Boyun öne gidiyor, bel bükülüyor.”
Yaşadığı fiziksel sorunların ardından tedavi gördüğünü belirten Falay, “Fiziksel olarak yordu beni. Sonrasında da fizik tedavi görmek durumunda kaldım. Haftanın 5-6 günü bazen günde 12 saat-14 saat o pozisyonda kalıyorsunuz. O bir süre sonra duruş problemleri yaratıyor” dedi.