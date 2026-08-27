Barış Falay o rol uğruna sağlığından oldu! 'Fizik tedavi görmek zorunda kaldım'

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Artsy programında konuşan Falay, kendisini en çok zorlayan rolün aksiyon sahneleriyle değil, fiziksel olarak uzun süre aynı duruşu korumasını gerektiren bir karakter olduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu, yaklaşık iki sezon boyunca kendi yaşından daha büyük bir karakteri canlandırırken bedeninin ciddi şekilde yıprandığını anlattı.