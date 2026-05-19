Bahar Şahin'in Whatsapp paylaşımı korkuttu! Arkadaşları hemen evine koştu

"O Hayat Benim" ve "Zalim İstanbul" gibi projelerle adını duyuran ünlü oyuncu Bahar Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yakın çevresinde büyük panik yarattı.

Ünlü oyuncu WhatsApp hesabının durum kısmında paylaştığı mesajla korkuttu. Takvim'in haberine göre, Şahin’in "Yaşamak zor geliyor artık" şeklindeki ifadesini gören arkadaşları soluğu hemen Şahin'in evinde aldı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ortada korkulacak bir durum olmadığı, ünlü oyuncunun yalnızca anlık bir ruhsal dalgalanma yaşadığı ve çevresindekilerden biraz uzak kalmak istediği öğrenildi.

O Hayat Benim ve Zalim İstanbul dizileriyle tanınan Şahin, Lise Devriyesi, Gülümse Kaderine ve Tetikçinin Oğlu gibi dizilerde de rol almıştı.