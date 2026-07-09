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Halk TV Magazin Baba olmaya hazırlanan Ağaoğlu 36 yaş küçük eşi için 1 milyon harcadı

Baba olmaya hazırlanan Ağaoğlu 36 yaş küçük eşi için 1 milyon harcadı

Ali Ağaoğlu, yaklaşık 3,5 aylık hamile olan 36 yaş küçük eşi Bige Yıldırımer için Bodrum'da kutlama yemeği düzenledi. Ünlü iş insanının tam 1 milyon liralık hesap ödediği öğrenildi.

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Baba olmaya hazırlanan Ağaoğlu 36 yaş küçük eşi için 1 milyon harcadı

72 yaşında altıncı kez baba olmaya hazırlanan ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, kesenin ağzını açtı. Kendisinden 36 yaş küçük olan hamile eşi Bige Yıldırımer için Bodrum'da düzenlediği kutlama yemeğinde tam 1 milyon lira hesap ödedi.

Ali Ağaoğlu geçtiğimiz hafta yaklaşık 3,5 aylık hamile olan Bige Yıldırımer ile Bodrum'da tatil yaptı. Çift, Güllük açıklarında demirledikleri teknede gözlerden uzak bir tatil geçirirken, doğacak bebekleri için de özel bir kutlama organize etti.

Baba olmaya hazırlanan Ağaoğlu 36 yaş küçük eşi için 1 milyon harcadı - Resim : 1

YAKIN DOSTLARIYLA KUTLAMA YAPTI

Ağaoğlu, Bodrum'un ünlü restoranlarından birinde Bige Yıldırımer ve yakın dostlarının katıldığı özel bir akşam yemeği düzenledi. Altıncı kez baba olmanın heyecanını yaşayan iş insanının kutlama boyunca oldukça keyifli olduğu öne sürüldü.

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1 MİLYON LİRALIK HESAP

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, geceye damga vuran detay ise ödenen hesap oldu. Ali Ağaoğlu'nun kutlama yemeği için tam 1 milyon lira ödediği öğrenildi.

Baba olmaya hazırlanan Ağaoğlu 36 yaş küçük eşi için 1 milyon harcadı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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