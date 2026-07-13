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Aydemir Akbaş'ın oyuncu eşi hayatını kaybetti

Merhum oyuncu Aydemir Akbaş'ın tiyatro oyuncusu eşi Beyhan Benek Akbaş, 78 yaşında hayatını kaybetti.

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Aydemir Akbaş'ın oyuncu eşi hayatını kaybetti

17 Ağustos 2024'te 88 yaşındayken hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek Akbaş'tan acı haber geldi. Tiyatro oyuncusu olan Beyhan Benek Akbaş'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

78 yaşında hayatını kaybeden Beyhan Benek Akbaş'ın cenaze bilgileri de paylaşıldı. Akbaş'ın naaşının, bugün Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Aydemir Akbaş'ın oyuncu eşi hayatını kaybetti - Resim : 1

ÜÇ KEZ NİKAH MASASINA OTURDULAR

Beyhan Benek Akbaş ile Aydemir Akbaş, ilk evliliklerini 1964 yılında gerçekleştirmişti. Çift, daha sonra iki kez boşanıp, üç kez nikah masasına oturmuştu.

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Döneminin usta isimleriyle aynı sahneleri paylaşan Beyhan Benek Akbaş, tiyatro kariyeri boyunca çok sayıda oyunda rol almıştır.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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