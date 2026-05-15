Halk TV Magazin Ayça Ayşin Turan imzayı attı: 3. kez partner oluyorlar

Yeni dizisi için imzayı atan Ayça Ayşin Turan, daha önce iki projede partner olduğu Ekin Koç ile üçüncü kez aynı yapımda buluşmaya hazırlanıyor.

Son olarak Vicdansız isimli dijital dizide boy gösteren ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın yeni dizisi belli oldu. Turan, Asena Bülbüloğlu‘nun yapımcılığını üstlendiği "Muhtemel Aşk" dizisine imzayı attı.

Altan Dönmez‘in yöneteceği dizinin başrol kadın oyuncusu olan Turan'ın avukat Defne karakterine hayat vereceği öğrenildi.

3. KEZ BULUŞUYORLAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu dizi ile birlikte Ayça Ayşin Turan ile Ekin Koç yeniden aynı projede buluşuyor. Daha önce "Sen İnandır" filmi ve "Vicdansız" dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ikili, bu kez “Muhtemel Aşk” dizisinde partner olmaya hazırlanıyor.

Dizide, Ayça Ayşin Turan’a başrollerde Ekin Koç'un yanı sıra Feyyaz Şerifoğlu da eşlik edecek.

