Aybüke Pusat’a parter bulundu

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezonun sonunda Halef: Köklerin Çağrısı dizisine veda eden ünlü oyuncunun başrolünde yer alacağı En Mutlu Günümde filminin erkek başrolü belli oldu.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstlendiği filmde Aybüke Pusat'a eşlik edecek isim belli oldu. Yapımda Ercan karakterini ünlü oyuncu Halil Babür canlandıracak.

FİLMİN KONUSU BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde, bir cemaatin himayesinde evlendirilen Nesrin ile Ercan'ın zamanla birbirlerini tanımasıyla başlayan süreç anlatılıyor. İkili, hem aşkı hem de hayatlarını çevreleyen büyük yalanları keşfederken, ulaştıkları gerçekler onları özgürlüğe değil geri dönüşü olmayan trajik bir hesaplaşmaya sürüklüyor.

Filmin yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı.