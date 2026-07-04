Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Aybüke Pusat’a parter bulundu

Aybüke Pusat’a parter bulundu

Halef: Köklerin Çağrısı dizisine veda eden Aybüke Pusat'ın başrolünde yer alacağı En Mutlu Günümde filmindeki partneri belli oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Aybüke Pusat’a parter bulundu

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezonun sonunda Halef: Köklerin Çağrısı dizisine veda eden ünlü oyuncunun başrolünde yer alacağı En Mutlu Günümde filminin erkek başrolü belli oldu.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstlendiği filmde Aybüke Pusat'a eşlik edecek isim belli oldu. Yapımda Ercan karakterini ünlü oyuncu Halil Babür canlandıracak.

Aybüke Pusat’a parter bulundu - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu!Kızılcık Şerbeti'nden ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu!

FİLMİN KONUSU BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde, bir cemaatin himayesinde evlendirilen Nesrin ile Ercan'ın zamanla birbirlerini tanımasıyla başlayan süreç anlatılıyor. İkili, hem aşkı hem de hayatlarını çevreleyen büyük yalanları keşfederken, ulaştıkları gerçekler onları özgürlüğe değil geri dönüşü olmayan trajik bir hesaplaşmaya sürüklüyor.

Aybüke Pusat’a parter bulundu - Resim : 3

Filmin yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Film
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro