Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Gülsen Tuncer, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tuncer, sevenlerinin ve sanat camiasından dostlarının katıldığı törenle toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 17 Eylül'de 81 yaşında hayatını kaybeden Gülsen Tuncer için Şişli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hala karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun cenaze törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törene Ulvi Alacakaptan, Erdal Özyağcılar, Halil Ergün, Metin Coşkun, Ayten Uncuoğlu ve Serdar Gökhan'ın yanı sıra Tuncer'in ailesi, yakınları ve sevenleri de iştirak etti.

"KENDİSİ GİTTİ AMA BİZE EPEY BİR YÜK BIRAKTI"

Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça, eşini kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Herkesin başı sağ olsun. Bütün sevenlerinin, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. İyi şeyler yaptı, iyi izlenimler bıraktı. Artık onlarla birlikte yaşayacağız. Kendisi gitti ama bize epey bir yük bıraktı." dedi.

"HEPİMİZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP OLDU"

Usta oyuncu Suna Selen de Tuncer'in hem sanatçı kimliği hem de kişiliğiyle iz bıraktığını ifade ederek, "Gülsen Hanım hem çok büyük bir oyuncuydu hem çok iyi bir insandı hem de iyi bir savaşçıydı. Hepimiz için çok büyük bir kayıp oldu." şeklinde konuştu.

"GERÇEK BİR İNSANDI, GERÇEK BİR ÖĞRETMENDİ"

Tuncer'in manevi oğlu İlhan Gülek ise dik durmayı, eğilmemeyi, bükülmemeyi ondan öğrendiğini belirterek, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Filistin atkısıyla gitti, ödülünü alırken sahneye öyle çıktı. Gerçek bir insandı, gerçek bir öğretmendi." ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından Gülsen Tuncer'in cenazesi, Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA-AA)