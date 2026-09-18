Aşk-ı Memnu’nun ‘Arsen Hala’sı Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlanacak: Cenaze programı belli oldu

Kanser nedeniyle 81 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Gülsen Tuncer, 20 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir süredir beyin kanseriyle mücadele eden oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer'in vefatını Film-San Vakfı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği duyurdu.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hala karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun cenaze programı da belli oldu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'in verdiği bilgiye göre, Tuncer'in cenaze namazı 20 Eylül'de öğle ezanına müteakip Şişli Camisi'nde kılınacak. Sanatçı, Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan, Yıldız Kenter ve Ayla Algan'dan eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelenen "Zilli Zarife" oyunuyla başladı.

80 FİLM VE DİZİDE ROL ALDI

Tuncer, kariyeri boyunca yaklaşık 80 film ve dizide rol aldı.

"Üç İstanbul", "Bugünün Saraylısı", "Çalıkuşu", "Aşk-ı Memnu" ve "Fazilet Hanım ve Kızları" gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu, "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Oyunculuğun yanı sıra tiyatro yöneticiliği, yapımcılık, sanat yönetmenliği ve eğitmenlik de yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepebaşı Sahnesi ve Ankara Çağdaş Sahne'de yöneticilik yapan Tuncer, TRT İstanbul Radyosu'nda şiir, radyo tiyatrosu ve kültür programlarında da görev aldı.

"Bir Tren Yolculuğu", "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" ve "Suna" filmleriyle ödüllere layık görülen Tuncer, İstanbul Film Festivali Onur Ödülü ve Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nün de aralarında bulunduğu ödüllerin sahibi oldu.

Tuncer, 2024'te 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış kortejine boynunda Filistin bayrağı motifli atkıyla katılarak Filistin'e destek mesajı vermiş, "Ben her gün Filistin'i düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı. (AA)