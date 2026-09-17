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Halk TV Magazin Son dakika | Aşk-ı Memnu’nun ‘Arsen Hala’sı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Son dakika | Aşk-ı Memnu’nun ‘Arsen Hala’sı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Aşk-ı Memnu dizisinde “Arsen Hala” karakterini canlandıran usta oyuncu Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Son dakika | Aşk-ı Memnu’nun ‘Arsen Hala’sı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
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Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Aşk-ı Memnu dizisinde “Arsen Hala” karakterini canlandıran usta oyuncu Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika | Aşk-ı Memnu’nun ‘Arsen Hala’sı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti - Resim : 1

‘ARSEN HALA’ KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Gülsen Tuncer, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı “Arsen Hala” karakteriyle televizyon izleyicisinin hafızasında yer edindi. Tuncer, tiyatrodan sinemaya uzanan uzun sanat hayatı boyunca çok sayıda projede görev aldı.

Tuncer, tiyatro ve sinemanın yanı sıra seslendirme sanatçılığı, söz yazarlığı, bestecilik, sanat yönetmenliği ve akademisyen kimliğiyle de kültür-sanat dünyasına çok yönlü katkılar sunmuştu.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

81 yaşındaki oyuncunun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve kanser tedavisi gördüğü belirtildi. Film-San Vakfı'nın usta sanatçının hastalığının 4. evresinde olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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