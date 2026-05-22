Arka Sokaklar resmen bitti: Şevket Çoruh duyurdu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan ve 2006 yılından bu yana her cuma akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyen "Arka Sokaklar" dizisi final kararı almıştı.

ŞEVKET ÇORUH’TAN DUYGUSAL VEDA: "BİR EFSANE DAHA BİTTİ"

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Mesut Komiser'e hayat veren usta oyuncu Şevket Çoruh, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Çoruh veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bir efsane daha bitti. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler. #arkasokaklar #kanald

TELEVİZYON TARİHİNDE BİR DEVRİN SONU

Yıllar içinde kadrosuna birçok usta ismi dahil eden, toplumsal olaylara değinen senaryosuyla Türk halkının gönlünde taht kuran "Arka Sokaklar", bu kararla birlikte televizyon tarihindeki altın sayfalarından birini kapatmış oldu.