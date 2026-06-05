20 sezondur ekranlarda yer alan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'ın final yapıp yapmayacağı merak konusuydu.

Önce dizinin final yapacağı öne sürülmüş, ardından yeni sezonda devam edebileceğine dair söylentiler ortaya atılmıştı. Dizinin akıbetiyle ilgili açıklama yapan Özgür Ozan, dizinin büyük ihtimalle final yapacağını söyledi.

"BU DİZİYE BİR ŞANS DAHA TANINSA İYİ OLMAZ MI?"

Sabah'ın haberine göre, katıldığı ödül töreninde konuşan Özgür Ozan, “Çektiğimiz son bölüm büyük ihtimalle dizinin izleyeceğiniz final bölümü olacak. Ancak bana soracak olursanız, bu dizi kendisine yeni yılda da bir şans tanınmasını hak ediyor. Ne dersiniz? Bu diziye bir şans daha tanınsa iyi olmaz mı?” dedi.