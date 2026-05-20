Arka Sokaklar ekranlara veda mı edecek? Yapım şirketinden final kararı!

Türk dizi tarihinin en uzun süren ve en çok bölümü yayınlanan efsane polisiye dizi Arka Sokaklar için flaş bir karar alındı.

İddiaya göre yapım şirketi D Media, dizinin 21’inci sezon hazırlıklarını durdurdu. Şirketin, bu kararı da bugün oyuncu kadrosuna bildirdiği ifade edildi.

2006 yılından beri ekranlarda beğeniyle izlenen Arka Sokaklar için alınan final kararını, gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Buna göre, yeni sezon için oyuncularıyla anlaşmaların yapıldığı belirtilen "Eşref Rüya" dizisinin beklenmedik şekilde final kararı almasının ardından, kanalın en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar için de final kararı verildi.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNİN EN UZUN DİZİSİ

Yıllardır cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan "Arka Sokaklar", geniş oyuncu kadrosu ve polisiye hikâyeleriyle Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alıyordu.

Kanal yönetiminden veya yapım şirketinden konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.