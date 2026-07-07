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Halk TV Magazin Aras Bulut İynemli'ye bir teklif daha! Son kararı bekleniyor

Aras Bulut İynemli'ye bir teklif daha! Son kararı bekleniyor

Netflix'in "Eve Giden Yol" dizisinin çekimlerini sürdüren Aras Bulut İynemli'ye, bir teklif de "İyilik Öğretmeni" dizisinden geldi. Ünlü oyuncunun projeyle ilgili kararını çekimler sonrası vermesi bekleniyor.

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Aras Bulut İynemli'ye bir teklif daha! Son kararı bekleniyor
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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin yeni proje takvimi şekillenmeye başladı. Netflix için çekimleri devam eden "Eve Giden Yol" dizisinde rol alan oyuncunun, bu projenin ardından Ay Yapım imzalı yeni bir televizyon dizisi için masaya oturduğu öğrenildi.

Bilecik'te çekimleri süren ve Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Eve Giden Yol" dizisindeki çalışmalarını sürdüren Aras Bulut İynemli'nin, yapım şirketi Ay Yapım ile bir kez daha çalışmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncuya teklif edilen yeni projenin kod adı "İyilik Öğretmeni".

Aras Bulut İynemli'ye bir teklif daha! Son kararı bekleniyor - Resim : 1

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan dizi, otizmli Refik adlı bir öğretmenin etkileyici yaşam hikayesini konu alacak. Projenin senaryosunu ise Onur Koralp ile Damla Koralp kaleme alıyor.

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SON SÖZÜ ARAS BULUT İYNEMLİ SÖYLEYECEK

Aras Bulut İynemli'nin, Netflix için çekilen "Eve Giden Yol" dizisindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra "İyilik Öğretmeni" projesiyle ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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