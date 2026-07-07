Aras Bulut İynemli'ye bir teklif daha! Son kararı bekleniyor

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin yeni proje takvimi şekillenmeye başladı. Netflix için çekimleri devam eden "Eve Giden Yol" dizisinde rol alan oyuncunun, bu projenin ardından Ay Yapım imzalı yeni bir televizyon dizisi için masaya oturduğu öğrenildi.

Bilecik'te çekimleri süren ve Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Eve Giden Yol" dizisindeki çalışmalarını sürdüren Aras Bulut İynemli'nin, yapım şirketi Ay Yapım ile bir kez daha çalışmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncuya teklif edilen yeni projenin kod adı "İyilik Öğretmeni".

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan dizi, otizmli Refik adlı bir öğretmenin etkileyici yaşam hikayesini konu alacak. Projenin senaryosunu ise Onur Koralp ile Damla Koralp kaleme alıyor.

SON SÖZÜ ARAS BULUT İYNEMLİ SÖYLEYECEK

Aras Bulut İynemli'nin, Netflix için çekilen "Eve Giden Yol" dizisindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra "İyilik Öğretmeni" projesiyle ilgili son kararını vermesi bekleniyor.