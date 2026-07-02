Aras Bulut İynemli'den uzun aranın ardından bomba proje: Setten kareler sosyal medyayı salladı!

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Setten paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı. Projenin uzun soluklu olması bekleniyor. Onur Saylak imzalı gerilim dizisi yakın bir tarihte Netflix izleyicisinin beğenisine sunulacak. Projenin globalde nasıl bir etki yaratacağı da merak ediliyor.