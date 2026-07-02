Aras Bulut İynemli'den uzun aranın ardından bomba proje: Setten kareler sosyal medyayı salladı!
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle şöhreti yakalayan Aras Bulut İynemli yeni dijital projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Setten gelen her paylaşım yoğun ilgi görüyor.
Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi Eve Giden Yol dizisinin setinden paylaşılan yeni kareler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Çukur, Deha, Maral, İçerde gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli uzun bir aranın ardından hayranlarına heyecanlandıran bir dizi projesiyle dijital de boy gösterecek.
Eve Giden Yol dizisi Aras Bulut İynemli’nin Netflix’le imzaladığı ilk ortak proje ancak projeye özel yapan şeylerden biri de İynemli'nin yeni kurduğu yapım şirketi aracılığıyla ortak yapımcılığı da üstleniyor olması.
Setten paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı. Projenin uzun soluklu olması bekleniyor. Onur Saylak imzalı gerilim dizisi yakın bir tarihte Netflix izleyicisinin beğenisine sunulacak. Projenin globalde nasıl bir etki yaratacağı da merak ediliyor.
Dizi ilgi çekici bir olay örgüsüne sahip. Anadolu’nun ücra bir köşesinde yaşanan trajik trafik kazası sonrası yakınlardaki bir köyde mahsur kalan bir grup insan; açlık, korku ve çevrelerini saran açıklanamayan esrarengiz olayların ortasında kalıyor.
Karakterlerin bir yandan vahşi doğayla mücadelesinin ekrana yansıyacağı dizi diğer yandan da karakterlerin kendi içlerindeki vicdan azapları ve karanlık sırları tek bir senaryoda topluyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Nilperi Şahinkaya, Alper Çankaya, Özge Törer, Durukan Ordu, Saygın Soysal gibi isimler yer alıyor.