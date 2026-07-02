Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Aras Bulut İynemli'den uzun aranın ardından bomba proje: Setten kareler sosyal medyayı salladı!

Aras Bulut İynemli'den uzun aranın ardından bomba proje: Setten kareler sosyal medyayı salladı!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle şöhreti yakalayan Aras Bulut İynemli yeni dijital projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Setten gelen her paylaşım yoğun ilgi görüyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:
Aras Bulut İynemli'den uzun aranın ardından bomba proje: Setten kareler sosyal medyayı salladı! - Fotoğraf: 1
1 6

Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi Eve Giden Yol dizisinin setinden paylaşılan yeni kareler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Aras Bulut İynemli'den uzun aranın ardından bomba proje: Setten kareler sosyal medyayı salladı! - Fotoğraf: 2
2 6


Çukur, Deha, Maral, İçerde gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli uzun bir aranın ardından hayranlarına heyecanlandıran bir dizi projesiyle dijital de boy gösterecek.

Aras Bulut İynemli'den uzun aranın ardından bomba proje: Setten kareler sosyal medyayı salladı! - Fotoğraf: 3
3 6

Eve Giden Yol dizisi Aras Bulut İynemli’nin Netflix’le imzaladığı ilk ortak proje ancak projeye özel yapan şeylerden biri de İynemli'nin yeni kurduğu yapım şirketi aracılığıyla ortak yapımcılığı da üstleniyor olması.

Aras Bulut İynemli'den uzun aranın ardından bomba proje: Setten kareler sosyal medyayı salladı! - Fotoğraf: 4
4 6

Setten paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı. Projenin uzun soluklu olması bekleniyor. Onur Saylak imzalı gerilim dizisi yakın bir tarihte Netflix izleyicisinin beğenisine sunulacak. Projenin globalde nasıl bir etki yaratacağı da merak ediliyor.

Aras Bulut İynemli'den uzun aranın ardından bomba proje: Setten kareler sosyal medyayı salladı! - Fotoğraf: 5
5 6

Dizi ilgi çekici bir olay örgüsüne sahip. Anadolu’nun ücra bir köşesinde yaşanan trajik trafik kazası sonrası yakınlardaki bir köyde mahsur kalan bir grup insan; açlık, korku ve çevrelerini saran açıklanamayan esrarengiz olayların ortasında kalıyor.

Aras Bulut İynemli'den uzun aranın ardından bomba proje: Setten kareler sosyal medyayı salladı! - Fotoğraf: 6
6 6

Karakterlerin bir yandan vahşi doğayla mücadelesinin ekrana yansıyacağı dizi diğer yandan da karakterlerin kendi içlerindeki vicdan azapları ve karanlık sırları tek bir senaryoda topluyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Nilperi Şahinkaya, Alper Çankaya, Özge Törer, Durukan Ordu, Saygın Soysal gibi isimler yer alıyor.

Netflix Dizi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro