Anne acısıyla sarsılan Soner Arıca'dan yürek burkan veda! Son görüntülerini paylaştı

Ünlü şarkıcı Soner Arıca, annesi Altun Arıca’nın vefatıyla sarsıldı. 95 yaşında hayatını kaybeden Altun Arıca, Ordu’nun Fatsa ilçesinde cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Annesinin kaybetmesinin acısını yaşayan Soner Arıca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, annesiyle son anlarına ait görüntüleri paylaşarak duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Stüdyo kaydı aldıkları bir şarkıyı biraz zaman geçince paylaşacağını açıklayan Soner Arıca, annesine şu sözlerle veda etti:

"Kaç yaşıma gelirsem geleyim ben onun küçük çocuğuydum, kaç yaşında olursa olsun o benim annemdi. Aynı zamanda oyun arkadaşım, sırdaşım, gizli ortağım, hayat öğretmenimdi. Şimdi annem yok, sanki ıssızda, tanımadığım bir dünyada, hiç kimsem ve gidecek hiçbir yerim de yok gibi hissediyorum; bir daha böyle bir şefkatle ısınır mı yüreğim bilmiyorum.

"İSTEDİĞİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Belki yine, tüm ağır sancılı zamanlarda olduğu gibi müziğe sığınırım da oyalanır ruhum; o ne yaparsam en iyisini yapmamı isterdi, vasatı onaylamazdı. İstediğini sürdürmeye çalışacağım, bu bağlamda yolculuğumun bu kısmına eşlik eden ve hissettiğim tarif edilemez sızıyı hafifletmek için başsağlığı mesajlarıyla varlık gösteren herkese tam da annemin ona bir jest yapıldığında dediği gibi 'çok büyük teşekkür ederim' iyi hissettiğiniz günleriniz, sağlıklı ömrünüz olsun."