Ali Ağaoğlu sessiz sedasız evlendi! 6. kez baba olacak

72 yaşındaki iş insanı Ali Ağaoğlu'nun, uzun süredir birlikte olduğu Bige Yıldırımer ile evlendiği ortaya çıktı. Çift, mutlu haberi yaptıkları ortak açıklamayla duyururken, Yıldırımer'in üç aylık hamile olduğu ve Ağaoğlu'nun 6'ncı kez baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer, evlilik kararlarını sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamayla paylaştı.

YURT DIŞI TATİLİNDE EVLENME KARARI ALDILAR

Açıklamada, son yurt dışı tatillerinde evlenmeye karar verdiklerini ifade eden çift, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah uzun zamandır büyük bir özenle sakladığımız ve emek vererek büyüttüğümüz hikayemizin artık kendi yolunu bulduğunu gördük. Bazı mutluluklar vardır; ne kadar sessiz yaşanırsa yaşansın, zamanı geldiğinde kendini göstermenin bir yolunu bulur. Bu nedenle, çıkan haberlerin ardından kısa bir açıklama yapma gereği duyduk. Son yurtdışı tatilimizde hayatlarımızı sonsuza dek birleştirerek yolumuza devam etmeye karar verdik.

"BİZİM İÇİN DE BEKLENMEDİK AMA TATLI BİR SÜRPRİZ OLDU"

Bu güzel haberi, haziran sonunda evimizde gerçekleştireceğimiz küçük ve özel bir kutlamada ailemiz ve yakın dostlarımızla paylaşmayı planlıyorduk. Ancak haberin bizden önce duyulması, bizim için de beklenmedik ama tatlı bir sürpriz oldu. Yine de bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz."