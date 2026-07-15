Aleyna Tilki'den eleştirilere sert çıkış: Türkülerimizi söylemenin neresi garip!

İngilizce albüm hazırlıkları için bir süredir Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Aleyna Tilki, şehirdeki bir mekanda sergilediği performansla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hazırlık sürecinin yoğunluğu arasında dinleyicilerine sürpriz yapan ünlü şarkıcı, "Dön Gel Birtanem" ve "Minnet Eylemem" gibi Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. O anlara ait görüntüler kısa sürede internette hızla yayılarak geniş bir kitleye ulaştı.

Paylaşılan videolar, izleyiciler arasında 2 farklı görüşün oluşmasına yol açtı. Bir kesim Tilki’nin sesini ve eseri yorumlayış biçimini takdir ederek övgü dolu yorumlarda bulunurken, başka bir grup ise şarkıcının mekandaki kıyafet seçimini ve genel tarzını eleştirdi.

Hem ses performansının hem de görüntüsünün tartışıldığı bu anlar, sosyal medya platformlarında uzun süre konuşulan başlıklar arasına girdi.

“TÜRKÜLERİMİZİ SÖYLEMENİN NERESİ GARİP!”

Gelen yoğun eleştirilerin ardından Aleyna Tilki, sessizliğini bozarak kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan yorumlara ve tarzına odaklanan tepkilere dikkat çeken genç şarkıcı, türkü söylemesinin alışılmadık bir durum gibi algılanmasına şaşırdığını belirterek, "Türkülerimizi söylemenin neresi garip!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Kendi çizgisinden ödün vermeden gelen eleştirileri yanıtlayan Tilki, müzikal tercihinin arkasında durduğunu gösterdi.