Aldattığı eşi o şarkıyı söyledi: Ünlü isim günler sonra hayatını kaybetti

1997 yılında kurulan Amerikalı rock grubu New Found Glory'nin baş gitaristi Chad Gilbert 45 yaşında hayatını kaybetti.

Gilbert'in eşi Lisa Cimorelli, gitaristin beyin kanseriyle mücadele ettiğini açıklamasından altı ay sonra, Pazar günü vefat ettiğini duyurdu.

Gilbert'e ilk olarak 2021'de kanser teşhisi konmuş, Mart 2026'da ise beyninde tespit edilen üç tümör nedeniyle acil ameliyata alınmıştı.

New Found Glory grubu tarafından yapılan açıklamada, "20 Eylül sabahı Chad Everett Gilbert uykusunda huzur içinde vefat etti. Bu dünyadan dostları ve ailesiyle çevrili olarak ayrıldı ve son nefesini, istediği gibi, eşi ve annesi yanındayken verdi." ifadelerine yer verildi.

HAYLEY WILLIAMS İLE OLAYLI AŞKI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Chad Gilbert ve Paramore grubunun vokalisti Hayley Williams, rock dünyasının bir dönem en çok konuşulan çiftlerinden biriydi.

İkilinin ilişkisi 2007-2008 yıllarında başladı. O dönem 18 yaşında olan Hayley Williams, Chad Gilbert ile yakınlaştığında Gilbert, Eisley grubunun solisti Sherri DuPree ile henüz yeni evliydi.

Chad Gilbert'ın ilk eşini Hayley ile aldatması, evliliğinin bitmesine neden oldu. Hayley Williams, 2020 yılında çıkardığı solo albümü Petals for Armor'da yer alan Dead Horse isimli şarkısında bu durumu açıkça itiraf etti. Şarkıda geçen "Hak ettiğimi buldum, ilk önce diğer kadın bendim" sözleriyle, evli bir erkekle birlikte olduğu için yirmili yaşları boyunca büyük bir suçluluk ve utanç duyduğunu dile getirdi.

İlişkinin ilerleyen yıllarında, iddialara göre Chad Gilbert, Hayley Williams'ı defalarca aldattı. Chad Gilbert'ın, 2013-2015 yılları arasındaki nişanlılık süreçlerinde Hayley Williams'ı yakın arkadaş çevrelerinden kadınlarla aldattığı iddia edildi. Hatta çift bu süreçte bir kez nişanı attı ancak Hayley daha sonra Gilbert'ı affederek evlenmeyi kabul etti.

Şubat 2016'da evlenmelerine rağmen aldatma olaylarının ve sadakatsizliğin devam etmesi, evliliğin sadece 16 ay sürmesine neden oldu. Hayley, evlendikten sonra da Gilbert'ın sadakatsizliklerine maruz kaldığını ve bu durumun kendisinde ağır depresyona, ani kilo kayıplarına ve mental çöküşe yol açtığını paylaştı.

İLK KEZ SESLENDİRMİŞTİ

Hayley Williams, Chad Gilbert ile yaşadığı boşanma sürecinin ardından çıkardığı solo albümünde yer alan "Dead Horse" (Ölü At) şarkısını, şu sıralar sürdürdüğü solo turnesinde ilk kez canlı olarak seslendirmeye başladı.

İngilizcede "beating a dead horse" (ölü atı dövmek / boşa kürek çekmek) deyimine gönderme yapan ve geçmişteki toksik ilişkiyi sembolize eden bu şarkı sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Şarkının canlı performans videolarının hızla yayıldığı TikTok platformunda kullanıcılar, Chad Gilbert'ın vefatına atıfta bulunarak "Bu sefer at gerçekten ölmüş" şeklinde yorumlar yapmaya başladı.

Williams'ın, bu geceki konserde de şarkıyı çalıp çalmayacağı ise hayranları arasında büyük bir merak konusu oldu.