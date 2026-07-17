Halk TV Magazin Akın Akınözü'nün son hali olay oldu! Saçlarına kaynak yaptırdı

Akın Akınözü'nün son hali olay oldu! Saçlarına kaynak yaptırdı Aşk ve Taht için Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat vermeye hazırlanan Akın Akınözü, rolü için imajını tamamen değiştirdi. Saçlarına kaynak yaptırıp sakallarını uzatan oyuncunun yeni görünümü sosyal medyada gündem oldu.

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