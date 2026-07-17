Akın Akınözü'nün son hali olay oldu! Saçlarına kaynak yaptırdı
Aşk ve Taht için Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat vermeye hazırlanan Akın Akınözü, rolü için imajını tamamen değiştirdi. Saçlarına kaynak yaptırıp sakallarını uzatan oyuncunun yeni görünümü sosyal medyada gündem oldu.
Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisinde Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandıracak olan ünlü oyuncu Akın Akınözü, rolü için imajını yeniledi.
Akın Akınözü, yeni sezonda ekrana gelecek Aşk ve Taht dizisi için yoğun hazırlık sürecine girdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat verecek olan oyuncu, karakteri için dikkat çeken bir imaj değişikliğine imza attı.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın oturduğu dizi için uzun süredir hazırlık yapan Akınözü, karakterin dönem ruhunu yansıtabilmek adına saçlarına kaynak yaptırdı ve sakallarını da uzattı.
Akınözü'nün yeni hali kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandıklarını belirtti.
Sultan Alaeddin Keykubat rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Akın Akınözü'nün performansı ise şimdiden merak konusu oldu.
35 yaşındaki ünlü oyuncu son olarak başrolünü Serra Arıtürk ile paylaştığı Veliaht dizisi ile seyirci karşısına çıkmıştı.