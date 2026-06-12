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Halk TV Magazin Ajda Pekkan sahnede içini döktü! 'O kadar yalnızım ki...'

Ajda Pekkan sahnede içini döktü! 'O kadar yalnızım ki...'

Ankara'da sahne alan Süperstar Ajda Pekkan sahnede içini döktü. Duygusal anlar yaşayan Pekkan, “O kadar yalnızım ki…” sözleriyle şöhretin görünmeyen yüzüne dikkat çekti.

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Ajda Pekkan sahnede içini döktü! 'O kadar yalnızım ki...'
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Türk pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, Ankara’da verdiği konserde sahnede yaptığı samimi açıklamalarla izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Ünlü sanatçı, şarkılarını seslendirirken yaptığı konuşmada yalnızlığına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

“O KADAR YALNIZIM Kİ…”

Ajda Pekkan, “Üç Kalp” şarkısını seslendirmeden önce yaptığı konuşmada bir itirafta bulunarak, “O kadar yalnızım ki. Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar bütün bu ışıkların altında bir o kadar yalnızım.” ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan sahnede içini döktü! 'O kadar yalnızım ki...' - Resim : 1

Hayatında her zaman aradığı dengeyi bulamadığını ancak hayranlarının kendisine büyük güç verdiğini ifade etti.

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SEYİRCİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Pekkan, sahnedeki konuşmasını hayranlarına teşekkür ederek tamamladı. Dinleyicilerinin kendisi için çok değerli olduğunu belirten ünlü sanatçı, “Hayatınızda her zaman eşinizi bulamıyorsunuz. Ama siz benim hayatımdaki her şey oldunuz” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Konser, duygusal anların ardından Ajda Pekkan’ın sevilen şarkılarıyla devam etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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