Ajda Pekkan 43 bin lira hesap ödedi: 8 saat boyunca pişti
Yeşilköy’deki lüks bir restoranda yemek yiyen ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın 43 bin lira hesap ödediği ortaya çıktı.
Süperstar lakaplı ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, bu kez şarkılarıyla değil ödediği hesapla gündeme geldi.
Sosyal medyada, restoran tarafından paylaşılan videoya göre Ajda Pekkan 'Tütsülü Asado' siparişi verdi.
8 SAAT BOYUNCA MEŞE ODUNU ATEŞİNDE PİŞTİ
Yemek, ünlü şarkıcıya servis edilirken asadonun da yaklaşık 8 saat boyunca, meşe odunu ateşinde piştiği söylendi.
Pekkan'ın ödediği ücret kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
80 yaşındaki Süperstar, son olarak Manifest grubuyla birlikte seslendirdiği "Hileli" isimli şarkıyla müzik piyasasında yer almış, şarkı kısa sürede listelerde zirveye yerleşmişti.
