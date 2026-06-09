Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Afra Saraçoğlu'nun yeni aşkı belgelendi! Bebek'te ortaya çıktılar

Afra Saraçoğlu'nun yeni aşkı belgelendi! Bebek'te ortaya çıktılar

Afra Saraçoğlu’nun iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile ilişkisi, Bebek’te birlikte görüntülenmeleriyle belgelendi. Saraçoğlu’nun el işaretiyle verdiği tepki, yeni aşk iddialarını doğruladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Afra Saraçoğlu'nun yeni aşkı belgelendi! Bebek'te ortaya çıktılar

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile aşkı resmen belgelendi. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen ikili, Bebek’te ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Bebek’te otomobillerinin içerisinde objektiflere takıldı.
Basın mensupları tarafından görüntülenen ikiliye aşk iddialarının doğru olup olmadığı soruldu.

Afra Saraçoğlu'nun yeni aşkı belgelendi! Bebek'te ortaya çıktılar - Resim : 1

Habertürk'ün haberine göre, Afra Saraçoğlu, otomobilin camını indirmeden yaptığı el işaretiyle birlikteliği doğruladı. İkilinin aşkı böylece resmen belgelenmiş oldu. Görüntülerin ardından ikili, bulundukları noktadan hızla ayrılarak gözlerden uzaklaştı.

Türkan Şoray’ın kızından uyuşturucu testi açıklaması! 'Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum'Türkan Şoray’ın kızından uyuşturucu testi açıklaması! 'Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum'

KOPENHAG VE MADRİD TATİLLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Saraçoğlu ile Yosmaoğlu’nun ilişkisinin daha önce Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yaptıkları tatille başladığı öne sürülmüştü. İkili, ardından İspanya’nın Madrid kentindeki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülenmişti.

Afra Saraçoğlu'nun yeni aşkı belgelendi! Bebek'te ortaya çıktılar - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Afra Saraçoğlu Oyuncu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro