Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile aşkı resmen belgelendi. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen ikili, Bebek’te ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Bebek’te otomobillerinin içerisinde objektiflere takıldı.

Basın mensupları tarafından görüntülenen ikiliye aşk iddialarının doğru olup olmadığı soruldu.

Habertürk'ün haberine göre, Afra Saraçoğlu, otomobilin camını indirmeden yaptığı el işaretiyle birlikteliği doğruladı. İkilinin aşkı böylece resmen belgelenmiş oldu. Görüntülerin ardından ikili, bulundukları noktadan hızla ayrılarak gözlerden uzaklaştı.

KOPENHAG VE MADRİD TATİLLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Saraçoğlu ile Yosmaoğlu’nun ilişkisinin daha önce Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yaptıkları tatille başladığı öne sürülmüştü. İkili, ardından İspanya’nın Madrid kentindeki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülenmişti.