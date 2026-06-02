Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve iş insanı Poyraz Yosmaoğlu, İstanbul’a dönüşte havalimanında dikkat çeken bir hamle yaptı.

İkili, aynı uçakta seyahat etmelerine rağmen basın mensuplarına birlikte yakalanmamak için havalimanından ayrı kapılardan çıkarak görüntü vermekten kaçındı.

Habertürk’ün haberine göre, İspanya tatilinin ardından İstanbul’a dönen çift, havalimanı çıkışında ayrı yolları tercih etti.

Basın mensuplarının yönelttiği aşk iddialarıyla ilgili sorular karşısında ise Afra Saraçoğlu sessizliğini korudu. Ünlü oyuncu, kulaklığını göstererek “Telefonla konuşuyorum, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı ve soruları yanıtsız bıraktı.

Poyraz Yosmaoğlu ile ilgili sorulara cevap vermeyen Saraçoğlu, kendisini bekleyen araca binerek uzaklaştı.

MADRİD'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, geçtiğimiz günlerde İspanya’nın Madrid kentinde arkadaş grubuyla yemek yerken ilk kez birlikte görüntülenmişti.

Bir hayran tarafından kaydedilen görüntüler, ikili hakkındaki aşk iddialarını gündeme taşımıştı.