Afra Saraçoğlu diziden ayrıldı! Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı gündem olmuştu
Daha önce Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki 23 yaş farkıyla gündem olan Afra Saraçoğlu, “A.B.İ.” dizisine veda ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı “A.B.İ.” dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun projeye veda edeceği öğrenildi.
Ünlü oyuncunun veda sahnesi dün çekildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Afra Saraçoğlu, 23 Haziran’da sezon finali yapması planlanan dizinin 17. bölüm finalinde ekipten ayrılacak.
SENARYO DEĞİŞİYOR
Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu dizide ayrılığın ardından senaryoda büyük değişiklikler yaşanacak.
Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Doğan karakteri, önce babasını ardından Çağla’yı kaybedince bambaşka bir döneme girecek.
YAŞ FARKI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Dizinin başlamasının ardından Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki 23 yaş farkı sosyal medyada gündem olmuştu. İkilinin partner olarak ekran karşısına geçmesi uzun süre tartışma yaratmıştı.