Afra Saraçoğlu bu sözlerle veda etti

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisine dün akşam yayınlanan 17. bölümle veda etti.

Dizide vurularak hikayesi sonlandırılan Saraçoğlu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı da paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"17 bölüm boyunca Çağla’nın yolculuğuna eşlik eden tüm seyirciye, yönetmenlerime, oyuncu ve ekip arkadaşlarıma, değerli senaristlerimize ve yapım ekibine çok teşekkür ederim. Bu bölümle birlikte Çağla’nın hikayesi sona eriyor. Onu tanımak, anlamak ve anlatmak benim için çok kıymetliydi. Emeği geçen herkese ve bizi izleyen tüm seyircilerimize sevgilerimle..."