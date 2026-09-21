Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, yeniden podyumlara dönmeye hazırlanırken son görüntüsüyle gündeme geldi. 45 yaşındaki modelin Madrid'deki bir etkinlikte verdiği pozlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Adriana Lima, 18 Eylül'de Madrid'de düzenlenen El Corte Inglés kapanış partisinde objektiflere yansıdı. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía'da gerçekleşen etkinliğe katılan Lima, siyah elbisesi ve sade görünümüyle dikkat çekti.

Saçlarını toplu kullanan ve abartılı makyajdan uzak bir görünüm tercih eden ünlü modelin son hali, sosyal medyada gündem oldu.

PODYUM DÖNÜŞÜ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAZIRLIK

Yaklaşık bir ay sonra Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkması beklenen Lima'nın görüntüsü, yaklaşan dönüşü öncesinde merak uyandırdı. Ünlü modelin yaklaşık bir yıldır yoğun bir egzersiz ve beslenme programı uyguladığı öne sürüldü.

Lima'nın haftanın yedi günü egzersiz yaptığı ve beslenme düzenine dikkat ettiği belirtilirken, bu hazırlığın podyum dönüşü için sürdürüldüğü aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

45 yaşındaki modelin görünümü hakkında sosyal medyada, "45 değil 25 yaşında", "Yıllar ona uğramamış" gibi çok sayıda yorum yapıldı.