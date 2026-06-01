Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim sürprizi
Acun Ilıcalı, Bodrum tatili sırasında Fatih Terim’i evinde ziyaret etti. İskelede gerçekleşen sürpriz buluşmada ikilinin samimi sohbeti dikkat çekerken, o anlar objektiflere yansıdı.
İskelede gerçekleşen buluşmada ikilinin uzun süre sohbet ettiği ve oldukça neşeli oldukları görüldü.
Terim ve Ilıcalı’nın sohbet sırasında sık sık güldüğü ve keyifli anlar yaşadığı objektiflere yansıdı. Görüşmenin ardından Fatih Terim’in, Acun Ilıcalı’yı teknesine kadar uğurladığı görüldü.
Habertürk'ün haberine göre, sürat motoruna binen Acun Ilıcalı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince el sallayarak selam verdi. Ilıcalı, ardından bölgeden sürat motoruyla ayrıldı.
Yaz sezonunda Bodrum’un en hareketli noktalarından biri olan Türkbükü’nde gerçekleşen bu buluşma, çevrede bulunan tatilcilerin de dikkatini çekti.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, geçtiğimiz hafta EFL Championship finalinde Middlesbrough’u mağlup ederek Premier Lig’e yükselmiş ve 300 milyon Euro'yu kasasına koymuştu.