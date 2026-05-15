Acun Ilıcalı'dan diskalifiye kararı! Parmağı kırıldı

Survivor 2026’ya sonradan dahil olan Barış Murat Yağcı, parkurda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sakatlığının ardından hastaneye kaldırılan Yağcı'nın parmağında kırık tespit edildi.

Sakatlığın ciddi olduğu ve tedavi sürecinin uzun süreceği belirtilen Barış Murat Yağcı için karar verildi.

ACUN ILICALI KARARI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, ünlü oyuncu için diskalifiye kararı alındığını söyleyerek yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. 6 hafta boyunca elinin alçıda kalması gereken Yağcı’nın, yarışmaya dönmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Elemeden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, "Barış’ın parmağında ciddi bir kırık var, tedavisi devam ediyor. Alçıyı kımıldatmaması gerekiyor. Survivor’a devam edemeyecek. Çaresiz kaldık" dedi.