Acun Ilıcalı yine kasksız motosiklet sürerken görüntülendi! 2 gün arayla aynı görüntü

Acun Ilıcalı, iki gün önce Çeşme’de kask takmadan motosiklet kullanırken görüntülenmesinin ardından bir kez daha aynı şekilde objektiflere yansıdı. Ünlü televizyoncunun kasksız sürüşü yeniden sosyal medyada gündem oldu.

İzmir’in Çeşme ilçesinde motosikletiyle görüntülenen Acun Ilıcalı, bu kez farklı bir motosiklet kullanırken kameralara takıldı. Ancak dikkat çeken detay yine kask takmaması oldu.

YİNE KASK TAKMADI

İzmir'in Nabzı tarafından paylaşılan görüntülerde Ilıcalı’nın önceki görüntülerde olduğu gibi siyah tişört tercih ettiği görülürken, motosikletini kasksız kullanması sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.

İki gün arayla peş peşe gelen kasksız görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, trafik güvenliği açısından kask kullanımının önemine dikkat çeken yorumlarda bulunarak Ilıcalı'yı eleştirdi.