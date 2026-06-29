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Halk TV Magazin Acun Ilıcalı yine kasksız motosiklet sürerken görüntülendi! 2 gün arayla aynı görüntü

Acun Ilıcalı yine kasksız motosiklet sürerken görüntülendi! 2 gün arayla aynı görüntü

Acun Ilıcalı, Çeşme'de iki gün arayla ikinci kez motosiklet kullanırken görüntülendi. Farklı bir motosiklet tercih eden Ilıcalı'nın değişmeyen detayı ise yine kask takmaması oldu.

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Acun Ilıcalı, iki gün önce Çeşme’de kask takmadan motosiklet kullanırken görüntülenmesinin ardından bir kez daha aynı şekilde objektiflere yansıdı. Ünlü televizyoncunun kasksız sürüşü yeniden sosyal medyada gündem oldu.

İzmir’in Çeşme ilçesinde motosikletiyle görüntülenen Acun Ilıcalı, bu kez farklı bir motosiklet kullanırken kameralara takıldı. Ancak dikkat çeken detay yine kask takmaması oldu.

Acun Ilıcalı yine kasksız motosiklet sürerken görüntülendi! 2 gün arayla aynı görüntü - Resim : 1

YİNE KASK TAKMADI

İzmir'in Nabzı tarafından paylaşılan görüntülerde Ilıcalı’nın önceki görüntülerde olduğu gibi siyah tişört tercih ettiği görülürken, motosikletini kasksız kullanması sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.

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İki gün arayla peş peşe gelen kasksız görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, trafik güvenliği açısından kask kullanımının önemine dikkat çeken yorumlarda bulunarak Ilıcalı'yı eleştirdi.

Acun Ilıcalı yine kasksız motosiklet sürerken görüntülendi! 2 gün arayla aynı görüntü - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı İzmir Motosiklet
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