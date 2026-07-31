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Halk TV Magazin Acun Ilıcalı Eren Kaşıkçı'nın kızının tüm masraflarını üstlendi

Acun Ilıcalı Eren Kaşıkçı'nın kızının tüm masraflarını üstlendi

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından Acun Ilıcalı, "Minik yavrusuyla ben ilgileneceğim" diyerek kızı Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini açıkladı.

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Acun Ilıcalı Eren Kaşıkçı'nın kızının tüm masraflarını üstlendi

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu, "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı 37 yaşında hayatını kaybetti.

Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından MasterChef Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Hull City'nin basın toplantısında konuşan Ilıcalı, Kaşıkçı'nın geride bıraktığı kızı Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini açıkladı.

"MİNİK YAVRUSUYLA BEN BİZZAT İLGİLENECEĞİM"

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız."

Acun Ilıcalı Eren Kaşıkçı'nın kızının tüm masraflarını üstlendi - Resim : 1

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Kızına olan düşkünlüğüyle tanınan Eren Kaşıkçı'nın sosyal medya paylaşımları da vefatının ardından yeniden gündem oldu.

Kaşıkçı'nın son paylaşımını Babalar Günü'nde yaptığı ve kızıyla birlikte çekilen fotoğraflarını "Maya'm" notuyla yayımladığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı Eren Kaşıkçı'nın kızının tüm masraflarını üstlendi - Resim : 2

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Ölüm
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