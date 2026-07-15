Acil ameliyata alınan Danla Bilic'ten ilk açıklama: Son anda kurtulmuş!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling işlemi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Daha önce kalçasına uygulanan dolgu maddesinin zamanla vücuduna yayıldığını açıklayan Bilic, yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yattı.

Daha önce altı kez dolgu temizleme operasyonu geçiren Bilic'in sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenilmişti. Fenomen isim, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son sağlık durumunu paylaştı.

"YOĞUN BAKIMA ALINMAKTAN SON ANDA KURTULDUM"

Danla Bilic, paylaşımında yaşadığı kritik süreci şu sözlerle anlattı:

"Hepinizi beklettiğim için özür dilerim. Ancak kendime gelebiliyorum.

3 gün önce 39,5 derece ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle yapılan müdahaleler sonucu yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. O sürece dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hâle gelir gelmez de bu sabah ameliyata alındım.

Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi, günlerdir neredeyse yarı baygın hâlde olmam ve gücümü ancak yeni toparlayebilmiş olmam. Sizi çok seviyorum.

Ailem ve arkadaşlarım yanımda.

Merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. En kısa zamanda, sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz."

Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri Bilic'e geçmiş olsun mesajları yağdırdı.