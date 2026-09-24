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80'lerin ünlü ismi hayatını kaybetti!

80’li yıllarda çıkış yapan Naked Eyes grubunun solisti Peter Byrne, 74 yaşında hayatını kaybetti. “Always Something There to Remind Me” ve “Promises, Promises” gibi unutulmaz şarkılarla tanınan sanatçının ölümü hayranlarını yasa boğdu.

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80'lerin ünlü ismi hayatını kaybetti! - Fotoğraf: 1
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80'li yılların ünlü müzik gruplarından Naked Eyes'ın solisti Peter Byrne, 74 yaşında hayatını kaybetti.

80'lerin ünlü ismi hayatını kaybetti! - Fotoğraf: 2
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Peter Byrne, 1980'li yıllarda Rob Fisher ile birlikte kurduğu Naked Eyes grubuyla müzik dünyasında adını duyurdu. İkili, New Wave ve synth-pop türlerinin öne çıkan grupları arasında yer aldı.

80'lerin ünlü ismi hayatını kaybetti! - Fotoğraf: 3
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Naked Eyes, 1983 yılında “Always Something There to Remind Me” ile büyük bir çıkış yakaladı. Şarkının ardından 1984'te “Promises, Promises” de grubun en bilinen eserleri arasına girdi.

80'lerin ünlü ismi hayatını kaybetti! - Fotoğraf: 4
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Byrne ve Fisher'ın müzik kariyerindeki diğer dikkat çeken şarkılar arasında “When the Lights Go Out” ve “(What) In the Name of Love” da bulunuyordu. Naked Eyes, 80'ler müziğinin karakteristik sound'uyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

80'lerin ünlü ismi hayatını kaybetti! - Fotoğraf: 5
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Byrne, Naked Eyes'tan ayrıldıktan sonra müzik çalışmalarını solo olarak sürdürdü. 2007'de cover şarkılar ve Naked Eyes parçalarından oluşan “Fumbling With the Covers” albümünü yayımladı.

80'lerin ünlü ismi hayatını kaybetti! - Fotoğraf: 6
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Sanatçı, son stüdyo albümü “Disguise the Limit”i 2021 yılında müzikseverlerle buluşturdu. Naked Eyes'ın 1983 tarihli albümünün yeniden düzenlenmiş versiyonu ise 2025'te yayımlandı.

80'lerin ünlü ismi hayatını kaybetti! - Fotoğraf: 7
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Peter Byrne, hastalığının ardından pazartesi günü Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Ölüm nedeni açıklanmazken, ailesinin özel bir cenaze töreni düzenleyeceği belirtildi.

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