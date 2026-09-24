80'lerin ünlü ismi hayatını kaybetti!
80’li yıllarda çıkış yapan Naked Eyes grubunun solisti Peter Byrne, 74 yaşında hayatını kaybetti. “Always Something There to Remind Me” ve “Promises, Promises” gibi unutulmaz şarkılarla tanınan sanatçının ölümü hayranlarını yasa boğdu.
80'li yılların ünlü müzik gruplarından Naked Eyes'ın solisti Peter Byrne, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Peter Byrne, 1980'li yıllarda Rob Fisher ile birlikte kurduğu Naked Eyes grubuyla müzik dünyasında adını duyurdu. İkili, New Wave ve synth-pop türlerinin öne çıkan grupları arasında yer aldı.
Naked Eyes, 1983 yılında “Always Something There to Remind Me” ile büyük bir çıkış yakaladı. Şarkının ardından 1984'te “Promises, Promises” de grubun en bilinen eserleri arasına girdi.
Byrne ve Fisher'ın müzik kariyerindeki diğer dikkat çeken şarkılar arasında “When the Lights Go Out” ve “(What) In the Name of Love” da bulunuyordu. Naked Eyes, 80'ler müziğinin karakteristik sound'uyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Byrne, Naked Eyes'tan ayrıldıktan sonra müzik çalışmalarını solo olarak sürdürdü. 2007'de cover şarkılar ve Naked Eyes parçalarından oluşan “Fumbling With the Covers” albümünü yayımladı.
Sanatçı, son stüdyo albümü “Disguise the Limit”i 2021 yılında müzikseverlerle buluşturdu. Naked Eyes'ın 1983 tarihli albümünün yeniden düzenlenmiş versiyonu ise 2025'te yayımlandı.
Peter Byrne, hastalığının ardından pazartesi günü Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Ölüm nedeni açıklanmazken, ailesinin özel bir cenaze töreni düzenleyeceği belirtildi.