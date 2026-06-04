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Halk TV Magazin 77 yaşındaki iş adamının sevgilisi hamile kaldı: Akıllara durgunluk verecek savunma

77 yaşındaki iş adamının sevgilisi hamile kaldı: Akıllara durgunluk verecek savunma

51 yıldır evli olan iş insanı Tekin Seyrekoğlu'nun 5 yıldır birlikte olduğu öne sürülen Aydan Yonar'dan çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı. Seyrekoğlu'nun yaptığı savunma ise akıllara durgunluk verdi.

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77 yaşındaki iş adamının sevgilisi hamile kaldı: Akıllara durgunluk verecek savunma

Necmiye Seyrekoğlu'nun 51 yıldır evli olduğu iş insanı Tekin Seyrekoğlu'na 50 milyon TL maddi, 50 milyon TL manevi tazminat ve aylık 250 bin TL nafaka talebiyle boşanma davası açmasının ardından skandal ortaya çıktı.

77 yaşındaki Tekin Seyrekoğlu'nun, sevgilisi olduğu öne sürülen Aydan Yonar'dan geçen yıl çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Bebeğin isminin de Tekin olduğu belirtildi.

77 yaşındaki iş adamının sevgilisi hamile kaldı: Akıllara durgunluk verecek savunma - Resim : 1

"KENDİSİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN SPERM VERDİM"

Sabah'ın haberine göre, yaklaşık 5 yıldır Aydan Yonar ile birlikte olduğu iddia edilen Tekin Seyrekoğlu, "Ben zina yapmadım, çok sevdiğim bir arkadaşım tüp bebek sahibi olmak istiyordu, kendisine yardımcı olmak için sperm verdim" diyerek kendini savundu.

Skandalın, Tekin Seyrekoğlu'nun fuarlara sevgilisi Aydan Yonar ve bebekleri Tekin ile katılmaya başlamasıyla patlak verdiği belirtildi.

77 yaşındaki iş adamının sevgilisi hamile kaldı: Akıllara durgunluk verecek savunma - Resim : 2

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KIZINI ŞİRKETTEN ATTI

Tekin Seyrekoğlu’nun, Necmiye Seyrekoğlu’ndan olan kızlarından Semin’in babasının tarafında, Selin’in ise annesinin tarafında yer aldığı öğrenildi.

İddiaya göre Tekin Seyrekoğlu, annesini destekleyen Selin’i şirketten attı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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