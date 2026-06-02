72 kilo veren oyuncu Esin Gündoğdu son halini paylaştı! 'Değerlerimde eksiklik var'
Verdiği 72 kiloyla gündeme gelen ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, son halini takipçileriyle paylaştı. Kan vermeye gideceğini açıklayan Gündoğdu, "Değerlerimin birkaçında eksiklik var" ifadelerini kullandı.
Aşk Yeniden dizisindeki Ayfer karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, verdiği 72 kiloyla geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu son halini takipçileriyle paylaştı.
Formda görüntüsüyle dikkat çeken Gündoğdu, bir başka paylaşımında ise yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.
"DEĞERLERİMDEN BİRKAÇINDA EKSİKLİK VAR"
Kedini iyi hissetmediğini söyleyen Esin Gündoğdu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yarın sabah kan vermeye gideceğim çünkü galiba bende, emin olmamakla birlikte, değerlerimden birkaçında eksiklik var. Yani yorgunluk hissi var, aşırı derecede üşüme var. Yani sürekli üşüyorum, şu anda da üşüyorum mesela. Şu an üzerimdeki kışlık içlik yani bu havada...
"BAKALIM NE ÇIKACAK"
Galiba kan değerlerim de düşük çünkü ben et yemediğim için, çok vitaminlerime de dikkat etmediğim için demirim eksik çıkacak büyük ihtimalle. Hem D vitaminim hem demirim eksik çıkacak diye düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Gerçekten halsizim."
