70 milyon TL para cezası alan Haluk Levent'ten ilk açıklama: 'Ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok'

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında "karşılıksız çek düzenlediği" iddiasıyla açılan davada 70 milyon TL adli para cezası verilmişti. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağı da getirmişti. Söz konusu kararın ardından, Haluk Levent sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"MEDYADA ÇIKAN HABERLER EKSİKLERİ DE OLSA DOĞRUDUR"

Mahkeme kararının ardından ünlü şarkıcı Haluk Levent, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli dostlar, medyada çıkan haberler eksikleri de olsa doğrudur. Bahse konu olan çek ile ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi." ifadelerini kullandı.

"24 AY TAKSİTLE ÖDENECEK"

Açıklamasının devamında ortada kendileri açısından bir kriz bulunmadığını belirten Haluk Levent, ödemelerin yapılandırıldığını ifade etti. Sanatçı, "24 ay taksitle ödemeler yapılacak. Yani ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın." diyerek takipçilerinden özür diledi.