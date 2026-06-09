5 kilo yağ aldıran Kadir Ezildi sıradaki operasyonu açıkladı!
5 kilo yağ aldırarak geçirdiği operasyonla dikkat çeken Kadir Ezildi, değişim sürecine devam ediyor. Ünlü sunucu, sıradaki adımının saç ektirme operasyonu olduğunu açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan ünlü sunucu Kadir Ezildi, bir operasyon daha geçirecek.
Karın bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmak için bıçak altına yatan ve vücudundan toplam 5 kilo yağ aldırdığını açıklayan Ezildi, bu kez yeni bir operasyon için hazırlık yaptığını duyurdu.
SAÇ EKTİRECEĞİNİ DUYURDU
Ünlü sunucu, perşembe günü yeniden operasyon masasına yatacağını açıklayarak bu kez saç ektireceğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezildi, şu ifadeleri kullandı:
"Perşembe günü saç ektireceğim. Doktor bana diyor ki bir ay boyunca spor yapmayacaksın, zaten yapmıyorum. Temizlik yapmayacaksın dedi, orada durun hocam dedim. Ben bir ay boyunca nasıl temizlik yapmayayım? Bir ay boyunca onu yapma bunu yapma, ben ne yapacağım dedim. Ben kafayı yerim, psikolojim bozulur."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi