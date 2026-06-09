5 kilo yağ aldıran Kadir Ezildi sıradaki operasyonu açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan ünlü sunucu Kadir Ezildi, bir operasyon daha geçirecek.

Karın bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmak için bıçak altına yatan ve vücudundan toplam 5 kilo yağ aldırdığını açıklayan Ezildi, bu kez yeni bir operasyon için hazırlık yaptığını duyurdu.

SAÇ EKTİRECEĞİNİ DUYURDU

Ünlü sunucu, perşembe günü yeniden operasyon masasına yatacağını açıklayarak bu kez saç ektireceğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezildi, şu ifadeleri kullandı: