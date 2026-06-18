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Halk TV Magazin 41 yaşındaki Burak Özçivit'e 49'luk anne! Yaş farkı tepki çekti

41 yaşındaki Burak Özçivit'e 49'luk anne! Yaş farkı tepki çekti

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde 41 yaşındaki Burak Özçivit’in annesini 49 yaşındaki Sibel Taşçıoğlu’nun canlandıracak olması sosyal medyada tepki çekti.

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41 yaşındaki Burak Özçivit'e 49'luk anne! Yaş farkı tepki çekti

Yeni sezonda ekrana gelecek “Güneşin Doğduğu Yer” dizisi, yayın hayatına başlamadan tartışmaların odağına yerleşti. Daha önce başrol değişikliğiyle gündeme gelen yapım, bu kez anne oğul arasındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Dizide başrol karakteri Kenan Kozan’ı 41 yaşındaki Burak Özçivit canlandıracak. Özçivit’in annesi rolü için ise 49 yaşındaki ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu ile anlaşma sağlandı.

İki oyuncu arasında yalnızca 8 yaş bulunması, sosyal medyada tepki çekerken, sektördeki çifte standarda vurgu yapıldı.

41 yaşındaki Burak Özçivit'e 49'luk anne! Yaş farkı tepki çekti - Resim : 1

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“Güneşin Doğduğu Yer” daha önce de başrol oyuncusu değişikliği nedeniyle konuşulmuştu. İlk olarak Uğur Güneş’in rol alacağı açıklanan projede, çekimlere kısa süre kala başrole Burak Özçivit getirilmişti.

Uğur Güneş, sosyal medya hesabından "Her yere asılması gereken bir söz; yenilmiş bir kul hakkını ne Mekke temizler ne Tekke" diyerek manidar bir paylaşımda bulunmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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