4 yıl sonra ortaya çıktı! Bedia Akartürk'ün son hali gündem oldu
4 yıl önce geçirdiği yüz gerdirme operasyonuyla gündem olan Bedia Akartürk, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıktı. 85 yaşındaki sanatçının son görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
4 yıl önce yüz gerdirme operasyonu geçiren usta sanatçı Bedia Akartürk‘ün son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Zarar Etme Bülbül, Niye Çattın Kaşlarını, Gel Bari Bari, Bir Çift Turna Gördüm gibi dillere dolanan zamansız parçalarıyla Türk halk müziğinin sevilen seslerinden biri olan Bedia Akartürk son olarak katıldığı bir programdaki görüntüsüyle gündem oldu.
Akartürk 4 yıl önce de yüzüne yaptırdığı bir gerdirme operasyonuyla çok konuşulmuştu. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşantıyı tercih eden 85 yaşındaki sanatçının yeniden bir televizyon programında ortaya çıkması, dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.
4 yıl önce geçirdiği estetik operasyon sonrasında hayranları tarafından eleştiri oklarının hedefi olan sanatçı TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Sınırsız Ezgiler programında seslendirdiği şarkılarla yeniden kendine hayran bıraktı.
Programın ardından sosyal medyaya yansıyan yorumlarla birlikte yeniden gündem olan ünlü sanatçının nazik tavırları beğeni toplarken, sosyal medyada önceden yüzü hakkında yapılan ağır eleştiriler yeniden tartışma konusu oldu.
Bedia Akartürk’ün estetik operasyonundan sonraki ve önceki hali karşılaştırıldı.