4 yıl sonra ortaya çıktı! Bedia Akartürk'ün son hali gündem oldu

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Zarar Etme Bülbül, Niye Çattın Kaşlarını, Gel Bari Bari, Bir Çift Turna Gördüm gibi dillere dolanan zamansız parçalarıyla Türk halk müziğinin sevilen seslerinden biri olan Bedia Akartürk son olarak katıldığı bir programdaki görüntüsüyle gündem oldu.