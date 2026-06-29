35 yaşında hayatını kaybetmişti: 'Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase'in ölüm nedeni belli oldu

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Hollywood'un unutulmaz korku yapımlarından Halka serisinin Samara'sı Daveigh Chase'in ölüm nedeni, henüz 35 yaşında hayatını kaybetmesinden iki hafta sonra açıklandı.

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumunun tespitlerine göre Chase, 16 Haziran'da HIV enfeksiyonunun en ileri aşaması olan edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu (AIDS) nedeniyle hastanede yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun ölümünde, kısa bir süre içinde birden fazla uyuşturucu maddenin tekrar tekrar kullanımı anlamına gelen kronik çoklu madde kullanımının da etkili olduğu belirtildi.

Oyuncunun ölüm şekli "doğal ölüm" olarak listelendi.

Daveigh Chase

HENÜZ 35 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aktrisin erkek arkadaşı, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Chase'in şoke edici ölümünü doğrulamış; menenjit, kan enfeksiyonu ve sepsis (kan zehirlenmesi) içeren acı verici bir sağlık mücadelesini gözler önüne sermişti.

Chase, ilk olarak Haziran ayının başlarında Los Angeles'taki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Partneri Roy Hernandez, Chase'in ölümünden önceki haftalarda onun bakım masraflarını karşılayabilmek adına GoFundMe üzerinden açtığı çok sayıda kampanya ile yardım çağrısında bulunuyordu.