33 yıl sonra Beşiktaş stadyumunda sahneye çıkacaklar! 'Diğerlerinden çok farklı olacak'

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, İstanbul’da hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Grup, 33 yıl aradan sonra Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne alacak.

Scorpions, yıllar sonra yeniden İstanbul’da sahneye çıkmanın heyecanını yaşıyor. Grup üyeleri, bu konserin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtiyor.

24 Haziran’da gerçekleşecek konserin, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenecek olması da etkinliğe ayrı bir önem katıyor. 1993 yılında İnönü Stadyumu'nda verdikleri ilk İstanbul konserinden 33 yıl sonra grup yine aynı yerde sahneye çıkmış olacak.

“DİĞER KONSERLERDEN FARKLI OLACAK” MESAJI

Grup üyeleri, İstanbul konserine özel bir hazırlık yaptıklarını belirterek bu gecenin sıradan bir turne konseri olmayacağını vurguladı.

Yapılan açıklamada "Hayranlarımız geçtiğimiz İstanbul konserinde duymadıkları bazı şarkıları da duyacaklar. Bununla birlikte başka sürprizlerimiz de var. Bu konserimiz diğer İstanbul konserlerimizden çok farklı olacak" ifadeleri kullanıldı. (AA)