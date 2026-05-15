31 yıl sonra kızının babası olmadığını öğrendi! İş adamından eşine 30 milyonluk dava

1995 yılında Aysel Göbeklioğlu ile evlenen iş insanı Alp Göbeklioğlu, 7 yıl önce boşanma davası açmış, daha sonra eşini affederek boşanmaktan vazgeçmişti. Bu kez ise Aysel Göbeklioğlu mahkemeye başvurarak eşi Alp Göbeklioğlu’na boşanma davası açtı.

Dava sürerken ilk çocukları B. Göbeklioğlu, babası Alp Göbeklioğlu’ndan DNA testi yaptırmasını talep etti. Kızının ısrarı üzerine DNA testi yaptıran Alp Göbeklioğlu, B. Göbeklioğlu’nun biyolojik babası olmadığını öğrendi.

Hürriyet'in haberine göre büyük şok yaşayan Alp Göbeklioğlu, 31 yıllık eşine ‘zina’ nedeniyle karşı boşanma davası açtı.

"EVLENME SEBEBİ HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEMESİ ÜZERİNE OLMUŞTUR"

Mahkemeye sunulan dilekçede, "Müvekkilin, Aysel Göbeklioğlu ile evlenme sebebi de hamile olduğunu söylemesi üzerine olmuştur. Müvekkil kendisinden olmadığını anladığı ve senelerdir kızı bildiği B. Göbeklioğlu’na sonuna kadar sahip çıkacağını söylemiştir" ifadelerine yer verildi.

30 MİLYON LİRA TAZMİNAT TALEBİ

Alp Göbeklioğlu’nun avukatı Muammer Aydın, "Müvekkil bu durumu bilseydi, Aysel Göbeklioğlu ile evlenmeyecekti. İkinci çocuğunun da kendisinden olup olmadığı konusunda şüphe duymaktadır." diyerek Aysel Göbeklioğlu'ndan 10 milyon lira maddi, 20 milyon lira manevi olmak üzere toplam 30 milyon lira tazminat ve aylık 30 bin lira nafaka talep ettiklerini belirtti.