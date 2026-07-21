30 gün hastanede yattı! Serdar Ortaç yine de ayakta duramadı

MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiren ünlü sanatçı Serdar Ortaç, yeni klip çekimi sırasında görüntülendi. Hastalığın getirdiği hareket kısıtlılığı ve artan ağrıları nedeniyle çekimlerde zor anlar yaşayan sanatçı, ayağa kalkmakta güçlük çekti. Ağrıları yüzünden çekimleri oturarak tamamlamak zorunda kalan Ortaç, sağlık sürecine dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

"AYAKLARIM ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

Artan ağrıları sebebiyle yakın zamanda bir ay boyunca hastanede tedavi altında kaldığını belirten Serdar Ortaç, mevcut sağlık durumunu şu sözlerle aktardı:

"Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hâlâ ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim 3-5 gün kaldı."

MAL VARLIĞININ PAYLAŞIMINI VE VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık mücadelesi sürerken geçmişte yaptığı açıklamalara da değinen sanatçı, ürettiği müzik eserlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu. Hayattayken bazı şarkılarına yeterince ilgi gösterilmediğini vurgulayan Ortaç, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Hayattayken bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, klip bile çekilmedi. Lütfen onları insanlara ulaştırın.”

Geleceğe dair vasiyetini de paylaşan Serdar Ortaç, sahip olduğu gayrimenkulün ve birikiminin vefatından sonra nasıl değerlendirileceğini detaylandırdı. Ortaç, konuya ilişkin kararını şu sözlerle ifade etti:

"40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum."