Grammy adayı ünlü yapımcı Tay Keith, ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki evinde ölü bulundu. Beyonce'dan Drake'e kadar birçok yıldız isimle yaptığı çalışmalarla tanınan genç prodüktörün ölümü müzik camiasını yasa boğdu.

Nashville polisi, 29 yaşındaki Tay Keith’in evinde ölü bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde “herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı” belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Keith’in kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Yetkililer tarafından otopsi sürecinin devam ettiği ve sonuçların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Gerçek adı Brytavious Chambers olan Tay Keith, kariyeri boyunca Drake, Travis Scott, Eminem ve Beyonce gibi dünya çapında ünlü sanatçılarla çalıştı. Özellikle Travis Scott’ın “Sicko Mode” parçasıyla büyük çıkış yakaladı.

İKİ GRAMMY ADAYLIĞI

“Sicko Mode” çalışmasıyla 2019’da ilk Grammy adaylığını aldı. 2024 yılında ise Drake ve 21 Savage’ın “Rich Flex” parçasıyla ikinci kez Grammy’ye aday gösterildi.

Tay Keith’in ölümü, müzik dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.